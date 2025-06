Cina | robot umanoidi lavorano in catene di fast food a Shanghai

A Shanghai, il futuro della ristorazione si materializza con robot umanoidi che accolgono i clienti nei ristoranti KFC e Pizza Hut. Questi innovativi assistenti digitali non solo migliorano l’efficienza, ma offrono un’esperienza unica nel suo genere, combinando tecnologia avanzata e servizio rapido. Un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il modo di mangiare fuori. Per scoprire di più, guarda il video completo al link qui sotto.

In alcuni ristoranti KFC e Pizza Hut di Shanghai sono stati presentati dei robot umanoidi per accogliere i clienti e consigliare i piatti piu’ popolari del menu. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630765663076562025-06-25cina-robot-umanoidi-lavorano-in-catene-di-fast-food-a-shanghai Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: robot umanoidi lavorano in catene di fast food a Shanghai

In questa notizia si parla di: robot - umanoidi - shanghai - cina

Cina, torneo di boxe tra robot umanoidi: gli ‘allenamenti’ - A Hangzhou, in Cina orientale, domenica si terrà un torneo di boxe tra robot umanoidi. Gli 'allenamenti' tra i robot mostrano movimenti di pugni, ganci e calci, simbolo dell'avanzamento tecnologico nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale, aprendo nuove frontiere nelle competizioni tra macchine e nell'innovazione robotica.

Lo storico complesso architettonico di Huayanli, da 7.500 tonnellate, situato a Zhangyuan, nel distretto di Jing'an #Shanghai, è tornato alla sua posizione originale. Il processo ha previsto l'utilizzo di 432 piccoli #robots "camminatori", che si muovono a una vel Vai su X

Robot barman in azione! Un mix perfetto tra innovazione e spettacolo. Il barista non è umano. Ma è impeccabile. In Cina, puoi ordinare un cocktail... a un robot. Senza sbagliare dosi, senza perdere tempo, e con uno show che attira tutti gli sguardi. Tecnolo Vai su Facebook

Prima base cinese per robot umanoidi a Shanghai: 1.000 unità entro il 2027; Robot che spostano interi palazzi: lo stupefacente video da Shanghai; La lunga marcia dei robot umanoidi.

Cina lancia 5000 robot umanoidi: una vera sfida a Musk o solo propaganda? - Everyeye Tech - L’azienda, che ha sede a Shanghai, punterebbe a consegnare tra 3mila e 5mila robot nel 2025, un dato significativamente superiore rispetto alle mille unità consegnate nel 2024. tech.everyeye.it scrive

Cina e Stati Uniti si stanno sfidando anche sui robot umanoidi - Avvenire.it - Particolarmente attiva è Agibot, una startup con sede a Shanghai, che punta a produrre fino a 5. Lo riporta avvenire.it