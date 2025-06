Cina | premier si impegna ad affrontare difficolta’ sfide di economia globale

Il premier cinese Li Qiang si impegna a sostenere l’economia globale, dichiarando che la Cina farà tutto il possibile per affrontare le sfide attuali. Durante l'apertura del 16° Incontro dei Nuovi Campioni a Tianjin, ha sottolineato la volontà del paese di contribuire alla stabilità mondiale. Un gesto che ribadisce il ruolo centrale della Cina nel panorama economico internazionale e la sua determinazione nel fronteggiare le difficoltà globali.

Il primo ministro cinese Li Qiang oggi ha dichiarato che la Cina desidera fare tutto il necessario per contribuire ad affrontare le difficolta' e le sfide dell'economia globale. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo durante la plenaria di apertura del 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni, noto anche come Summer Davos, nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin. Agenzia Xinhua.

