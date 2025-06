Cina | premier promessi mercati aperti miglior ambiente imprenditoriale

La Cina si prepara a consolidare il suo ruolo come faro di opportunità globali, promettendo mercati più aperti e un ambiente imprenditoriale di prima classe. Il premier Li Qiang ha annunciato una strategia volta a mantenere le porte spalancate a investitori di tutto il mondo, rafforzando un ecosistema imprenditoriale basato sulla legge, internazionalizzazione e crescita sostenibile. Un passo cruciale per chi desidera radicarsi nel gigante asiatico e cogliere nuove sfide e successi.

Il governo cinese continuera' a promuovere un ambiente imprenditoriale di prima classe, orientato al mercato, basato sulla legge e internazionalizzato, mantenendo sempre le porte spalancate e accogliendo calorosamente le imprese di tutti i Paesi affinche' investano e affondino le loro radici in Cina, ha dichiarato oggi il primo ministro cinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alla plenaria di apertura del 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni, noto anche come Summer Davos, nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin.

