La Cina sta puntando a diventare il principale gigante mondiale dei consumi, sfruttando la sua solida base manifatturiera e sviluppando una forza economica di dimensioni senza precedenti. Il primo ministro Li Qiang ha sottolineato questo obiettivo durante il 16¬ļ Incontro annuale dei nuovi campioni a Tianjin, dimostrando come il paese sia determinato a trasformarsi in una superpotenza dei consumi. Questa strategia potrebbe ridefinire gli equilibri economici globali nei prossimi anni.

La Cina si sta impegnando per svilupparsi come potenza dei consumi di dimensioni super grandi, partendo da solide basi come potenza manifatturiera, ha dichiarato oggi il primo ministro cinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alla plenaria di apertura del 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni, noto anche come Summer Davos, nella municipalita‚Äô settentrionale cinese di Tianjin.

