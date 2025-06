Cina | premier desidera condividere col mondo tecnologie originali scenari innovativi

La Cina si appresta a condividere con il mondo le sue tecnologie innovative e gli scenari all’avanguardia che sta creando, come dichiarato dal primo ministro Li Qiang durante l’apertura del 16° Incontro dei Nuovi Campioni a Tianjin. Questo impegno segna un passo importante verso una collaborazione globale più stretta e un futuro di progresso condiviso. È un momento cruciale in cui la Cina si propone come protagonista di un nuovo paradigma di innovazione e cooperazione internazionale.

La Cina e’ desiderosa di condividere con il mondo le sue tecnologie originali e i suoi scenari innovativi, ha dichiarato oggi il primo ministro cinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alla plenaria di apertura del 16mo Incontro annuale dei nuovi campioni, noto anche come Summer Davos, nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: premier, desidera condividere col mondo tecnologie originali, scenari innovativi

In questa notizia si parla di: cina - condividere - mondo - tecnologie

Cina-Russia: esperti, legami stabili portano stabilita’ a mondo turbolento - Nel contesto di un mondo sempre più turbolento, gli esperti russi evidenziano il ruolo cruciale dell'amicizia tra Cina e Russia come fattore di stabilità.

Vedere per credere: è il momento per le aziende europee di investire in Cina! Nei giorni scorsi, il convegno annuale del Beijing CBD Forum 2025 ha radunato oltre 6.000 rappresentanti del mondo politico, imprenditoriale e accademico provenienti da più di 40 Vai su Facebook

Multinazionali in Cina: “siamo in un mercato ricco di stimoli”; L’Ue vuole forzare la Cina a condividere le tecnologie sulle batterie; Guerra tecnologica: il 5G come arma nello scontro tra Usa e Cina.

Cina, leader mondiale delle tecnologie del futuro - Complessivamente, la Cina appare oggi come un Paese con proprie capacità di ricerca e innovazione, in grado di competere con i migliori al mondo, se non di superarli. Lo riporta beppegrillo.it

AI, i tanti usi che sono nati in Cina: esempi da studiare - La Cina guida l'IA mondiale con investimenti da 70 miliardi e 4. Da agendadigitale.eu