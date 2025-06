Cina | nato primo cucciolo di panda gigante del 2025 del CCRCGP

In un emozionante annuncio, il Centro cinese di conservazione e ricerca sui panda giganti (CCRCGP) ha celebrato il primo cucciolo di panda gigante del 2025 nato in cattività nella base di Shenshuping, Sichuan. Dopo un parto avvenuto alle 23:50 del 21 giugno da Linglang, questa dolce newcomer promette di rappresentare un nuovo capitolo nella tutela di questa specie a rischio. Linglang, sette anni di speranza e dedizione, si prepara a sorprenderti…

Il Centro cinese di conservazione e ricerca sui panda giganti (CCRCGP) ha dichiarato che la sua base di Shenshuping, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha dato il benvenuto al primo cucciolo di panda gigante dell’anno nato in cattivita’. Il cucciolo e’ stato partorito alle 23:50 del 21 giugno da Linglang, una primipara, dopo un accoppiamento naturale riuscito con il panda maschio Yaxing all’inizio di marzo. “Linglang, sette anni, ha dimostrato un forte istinto materno”, ha dichiarato Wu Honglin, vice direttore della base. “Culla e protegge abilmente il suo cucciolo e lo cura con attenzione”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nato primo cucciolo di panda gigante del 2025 del CCRCGP

In questa notizia si parla di: panda - cucciolo - nato - primo

