Cina | il sogno dei taxi aerei diventa realta’ nella citta’ magica

In una città magica, il sogno dei taxi aerei diventa realtà grazie all’innovativo eVTOL E20, un elegante velivolo bianco-argento che incarna il futuro della mobilità urbana. Con un’autonomia di 200 km e una velocità massima di 320 km/h, questa straordinaria creazione cinese apre nuove frontiere nel trasporto verticale. Scopri come questa rivoluzione sta cambiando il modo di muoversi: clicca per vedere il video e immergerti nel futuro!

L’elegante versione reale, di colore bianco-argento, dell’aereo elettrico a decollo e atterraggio verticali (eVTOL) E20 rappresenta l’audace salto della Cina nella terza dimensione della mobilita’. Vanta un’autonomia di 200 chilometri e una velocita’ massima di 320 chilometri orari. Cliccate per scoprire il futuro del trasporto urbano. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630669563066952025-06-25cina-il-sogno-dei-taxi-aerei-diventa-realta-nella-citta-magica Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: il sogno dei taxi aerei diventa realta’ nella citta’ magica

In questa notizia si parla di: cina - sogno - taxi - aerei

La Cina ha appena sorpreso il mercato automobilistico con un modello che promette di rivoluzionare la mobilità urbana. Stiamo parlando del S1-Pro, prodotto dal marchio ChangLi, considerato l’auto più economica al mondo. Con un prezzo intorno ai 7.000 re Vai su Facebook

Volkswagen presenta il taxi volante per 4 persone e 200 km.

EHang sigla una partnership con JAC Motors per la produzione di taxi aerei elettrici in Cina - MSN - L’azienda cinese di taxi aerei EHang ha stretto una collaborazione con JAC Motors e Guoxian Holdings per costruire la prima fabbrica del suo veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale . Da msn.com

Cina, mobilitati aerei e navi da guerra intorno a Taiwan - Pechino le ha definite "esercitazioni" (denominate Joint Sword 2024B) organizzate con l'obiettivo di inviare un ... Lo riporta tg24.sky.it