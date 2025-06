Cina | Fujian addetti globali esplorano sviluppo sostenibile di biblioteche

In un mondo in continua evoluzione, le biblioteche di Fujian aprono le porte a uno scambio globale di idee. Responsabili di biblioteche statunitensi e francesi si sono uniti al seminario “La Cina dal punto di vista dei bibliotecari”, condividendo innovazioni nella lettura digitale, restauro e conservazione culturale. Un incontro che segna un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del patrimonio librario internazionale. Per visualizzare il video, si prega di visitare l’indirizzo: ...

I responsabili delle biblioteche statunitensi e francesi hanno recentemente partecipato al seminario "La Cina dal punto di vista dei bibliotecari" presso la Biblioteca provinciale del Fujian, dove hanno esplorato gli strumenti di lettura digitale, il restauro dei libri, e discusso di conservazione culturale e sostenibilita' delle biblioteche con i loro colleghi cinesi.

