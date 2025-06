Cina | entra in funzione seconda fase di maggior giacimento gas offshore

La Cina dà un altro passo deciso verso l’indipendenza energetica, con la piena operatività della seconda fase del gigante offshore Shenhai Yihao. Questo sviluppo rappresenta il più grande progetto di gas naturale mai realizzato nel Paese, rafforzando la posizione della Cina nel panorama energetico globale e aprendo nuove prospettive per il mercato interno e le partnership internazionali. Un traguardo che segna il futuro energetico del Paese e la sua volontà di puntare su risorse strategiche.

La China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) oggi ha annunciato la piena operativita' della seconda fase del suo principale giacimento di gas nel Mar cinese meridionale, segnando il completamento del maggior sviluppo di gas naturale offshore del Paese fino ad oggi. Questo progresso porta il giacimento di gas, denominato Shenhai Yihao o Deep Sea n.1, alla capacita' produttiva prevista di 4,5 miliardi di metri cubi all'anno, secondo la CNOOC, il piu' grande produttore di petrolio e gas offshore della Cina. Il giacimento vanta riserve geologiche accertate di oltre 150 miliardi di metri cubi di gas naturale.

