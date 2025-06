Cina | Chongqing sfrutta tecnologie digitali per stimolare turismo

Chongqing, nel cuore della Cina, si distingue come esempio di come l’innovazione digitale possa rivitalizzare il turismo. Immaginate di godervi un film in 8K in un cinema con schermo a cupola, circondati dalla magnificenza delle incisioni rupestri di Dazu, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Grazie all’intelligenza artificiale, al cloud e ad altre tecnologie avanzate, queste meraviglie storiche si trasformano in un’esperienza immersiva e educativa senza precedenti. Le possibilità sono infinite e il futuro promette di rendere ancora più straordinarie queste meraviglie culturali.

Delle persone guardano un film in 8K in un cinema con schermo a cupola nel punto panoramico delle incisioni rupestri di Dazu, nella municipalita' sud-occidentale cinese di Chongqing, ieri 24 giugno 2025. Le incisioni, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO a Chongqing, stanno acquistando nuovo vigore grazie all'utilizzo di diverse tecnologie digitali per la loro protezione e valorizzazione. Le tecnologie dell'intelligenza artificiale, del cloud computing e dei big data, tra le altre, sono state applicate per creare film in 8K nei cinema con schermi a cupola, esperienze di realta' virtuale e programmi simili per intrattenere meglio i turisti.

