Ciclismo striscia di vittorie da record per Ulissi

costanza e talento di un campione che non smette mai di sorprendere. Con la conquista della maglia rosa al Giro d'Italia 2025, Ulissi scrive una nuova pagina nella sua leggenda, rafforzando il suo status di icona del ciclismo italiano. La sua striscia di vittorie da record continua a ispirare appassionati e giovani talenti, confermando che il vero spirito del ciclismo pulsa forte nel cuore di chi ama questa disciplina.

Roma, 25 giugno 2025 - I lampi azzurri al Giro d'Italia 2025 sono stati pochi. Per la precisione tre e tutti figli della XDS Astana Team, tuttora impelagata in una complicata lotta per non retrocedere: la maglia azzurra portata a casa da Lorenzo Fortunato, la tappa vinta da Christian Scaroni, buona a evitare un pericoloso zero in casella da record negativo per l' Italia, e la maglia rosa indossata da Diego Ulissi, una sorta di premio alla carriera per un decano del ciclismo nostrano che ha appena aggiornato la sua striscia positiva. Il primato di Ulissi . Professionista dal 2010, il toscano da allora ha sempre vinto almeno una corsa all'anno, tra cui ben 8 tappe al Giro d'Italia.

