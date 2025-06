Ciclismo in bilico il futuro dell' Arkéa-B&B Hotels

Il ciclismo francese attraversa un momento di incertezza, tra speranze di rinascita e sfide finanziarie. L'Arkéa-B&B Hotels, una delle squadre simbolo di questa crisi, fatica a mantenere la propria posizione nel panorama competitivo, rischiando di diventare il simbolo di un futuro incerto. I timori sono condivisi: il destino di questa squadra e del ciclismo francese nel suo complesso dipende da scelte strategiche e investimenti mirati.

Roma, 25 giugno 2025 - Il ciclismo francese sogna da tempo di trovare un rappresentante degno dei vecchi fasti e di abbattere quel tabù chiamato Tour de France che dura dal 1985, ma la realtà è ben diversa: di giovani interessanti e di belle aspettative ne stanno uscendo, ma a livello di squadre la situazione sta peggiorando, con diverse compagini alle prese con un futuro ricco di incognite. Su tutte l' Arkéa-B&B Hotels. I timori dell'Arkéa-B&B Hotels per il 2026. Dopo mesi timori, oggi l'ex Bretagne, Fortuneo e Arkéa-Samsic ha comunicato la perdita, a fine stagione, di ben due sponsor. Nel 2026, salteranno infatti entrambi i marchi che oggi compongono la denominazione della formazione di Emmanuel Hubert, da tempo consapevole delle difficoltà esplose oggi, a dieci giorni dal Tour de France 2025 ma, allo stesso tempo, desideroso di lottare per non far scomparire la sua squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net