Ciarambino | Leonardo non svenda e mortifichi le eccellenze campane dell’aerospazio

Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale, denuncia con fermezza la criticità delle politiche industriali di Leonardo nei confronti dei siti campani dell’aerospazio. La recente protesta dei lavoratori di Pomigliano evidenzia un quadro allarmante che richiede interventi immediati per difendere le eccellenze e il futuro di questa regione. È giunto il momento di tutelare i nostri talenti e garantirne un progresso sostenibile, perché l’Italia merita di investire nelle sue eccellenze senza svenderle.

Tempo di lettura: 2 minuti " Forte preoccupazione e ferma contrarietà rispetto alle politiche industriali che Leonardo sta adottando nei confronti dei siti campani e lo sciopero di due ore dei lavoratori di Pomigliano stamane dimostra quanto la situazione susciti allarme – afferma Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Dalla discussione con i rappresentanti sindacali è emerso un quadro fosco: le scelte aziendali non sembrano andare nella direzione di favorire lo sviluppo industriale, ma piuttosto scaturire da una volontà di disinvestire e ridurre progressivamente la presenza di Leonardo sul territorio campano, con particolare danno per il sito di Pomigliano.

