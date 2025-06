Cianni sulla Recanatese | A breve il nuovo tecnico

La Recanatese si appresta a una svolta decisiva: con il ritorno di Josè Cianni e il nuovo tecnico in arrivo, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La determinazione del direttore tecnico, più carico che mai, alimenta l'entusiasmo dei tifosi e la speranza di un futuro stabile e vincente. Oggi, nel Consiglio di Amministrazione, si deciderà il prossimo passo strategico che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Per Josè Cianni il periodo di "stacco", ammesso che ci sia stato, è durato lo spazio di poche settimane. Il direttore tecnico è pienamente operativo e, verrebbe da dire, come sempre, più di sempre, tanto più in questo periodo torrido, dal punto di vista delle trattative. "Sono felicissimo – ci dice – perché credo che la Recanatese abbia trovato una soluzione che possa durare nel tempo. Oggi ci sarà un importante CdA nel quale verrà deciso il budget che sarà messo a disposizione. In questo momento di contatti ce ne sono a decine ma chiaramente non si è concretizzato nulla". Nel frattempo, dal 17 maggio giorno delle sue dimissioni ad oggi? "Stavo seriamente pensando di intraprendere un'altra strada ma quando chiama una persona del calibro di Adolfo Guzzini è, almeno per me, impossibile dirgli di no.