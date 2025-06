Ci lascia Alvaro Vitali il Pierino del cinema italiano | addio all’attore simbolo della commedia sexy

Addio ad Alvaro Vitali, il Pierino che ha incantato generazioni con il suo talento irresistibile nel cinema italiano. Icona della commedia sexy, Vitali lascia un vuoto incolmabile nel cuore degli amanti del cinema comico. Ricoverato a Roma per una recidiva di broncopolmonite, il suo sorriso rimarrĂ per sempre scolpito nella memoria collettiva. Un ricordo che continuerĂ a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili.

Si è spento nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, all'età di 75 anni, Alvaro Vitali, uno dei volti più iconici e popolari del cinema comico italiano. Ricoverato da circa due settimane per una recidiva di broncopolmonite, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A confermare il peggioramento del suo stato di salute era stata nei giorni scorsi l'ex moglie, la cantautrice Stefania Corona. Nato nella Capitale il 3 febbraio 1950 e cresciuto nel cuore di Trastevere, dove lavorava come elettricista, Vitali fu scoperto dal maestro Federico Fellini durante un provino. Il debutto sul grande schermo avvenne nel 1969 con una piccola parte nel film "Fellini Satyricon", che segnò l'inizio di una lunga carriera nel cinema.

