Christian Gray segna il prof! La storia di dell’insegnante di educazione fisica autore del gol del pari di Auckland contro il Boca

Christian Gray, insegnante di educazione fisica in Nuova Zelanda, ha scritto un capitolo indimenticabile nella storia del calcio mondiale durante il Mondiale per Club 2025. A soli 28 anni, ha segnato il gol del pareggio di Auckland contro il prestigioso Boca Juniors, dimostrando che i sogni possono diventare realtà anche lontano dai campi di gioco. La sua incredibile impresa ha ispirato milioni di appassionati e ci ricorda che il talento può emergere ovunque.

Christian Gray, 28 anni, insegnante di educazione fisica in Nuova Zelanda, ha vissuto il suo momento di gloria durante il Mondiale per Club 2025. Il suo gol contro il Boca Juniors

