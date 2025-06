Christian Gray ha segnato al Mondiale per Club ma di lavoro fa il professore | Ora torno a scuola

Christian Gray, il talentuoso difensore dell'Auckland City, ha scritto una pagina memorabile nel mondiale per club segnando un gol storico contro il Boca Juniors e conquistando il titolo di MVP. Tuttavia, la sua vera passione resta l'insegnamento: dopo le vacanze, tornerà a fare il professore all'Auckland Grammar School. Un esempio di come talento e dedizione possano coesistere splendidamente. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua sorprendente doppia vita.

