Choc in ambulatorio dottoressa entra e lo trova morto La moglie colpita da malore per la notizia

Un mattino che si è trasformato in un incubo per la comunità di Falconara Marittima, quando una dottoressa entrando nel poliambulatorio ha scoperto un uomo senza vita e una donna colpita da malore. La scena agghiacciante ha sconvolto tutti, lasciando emergere domande inquietanti sulle cause di questa tragedia improvvisa. Mentre le indagini sono in corso, il sospetto e il dolore si intrecciano in un silenzio carico di mistero e dolore.

Un ritrovamento agghiacciante ha scosso la mattinata di ieri all’interno di un poliambulatorio situato lungo la Flaminia, a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Una dottoressa, giunta presto sul posto per l’apertura del centro medico, si è trovata davanti a una scena tragica: un uomo era riverso a terra, esanime, proprio all’ingresso della struttura. Lì, privo di vita, giaceva il corpo di un 61enne, che poco prima stava svolgendo le consuete pulizie. Nonostante il tentativo disperato di soccorso e l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Solo più tardi si è appreso che si trattava di Fabrizio Carletti, titolare di una ditta di pulizie con un incarico fisso presso quel poliambulatorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: dottoressa - choc - ambulatorio - entra

La dottoressa apre il poliambulatorio e fa una scoperta choc: trovato morto Fabrizio Carletti; Malore improvviso, addio alla pediatra di 50 anni; Follia in ambulatorio, dottoressa aggredita e costretta a barricarsi in una stanza.

Armati in ambulatorio rapina choc a Milano - MSN - Benedetta Rossi vende a Mondadori: “Non siamo più all’altezza” Red Bull, dal caso Horner alla furia di ... Da msn.com

Minaccia e aggredisce la dottoressa, caos in ambulatorio: paziente le lancia una sedia - Leggo.it - intervento dei colleghi del 118 hanno evitato il peggio e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso in stato di choc. Scrive leggo.it