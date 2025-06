Choc in ambulatorio dottoressa entra e lo trova morto La moglie colpita da malore per la notizia

Una mattina di grande sgomento ha scosso Falconara Marittima, quando una dottoressa, entrando nel poliambulatorio lungo la Flaminia, ha scoperto il corpo senza vita di un uomo 61enne. La scena, drammatica e inattesa, si è aggravata con il malore improvviso della moglie, presente al momento. Un racconto di dolore, mistero e speranza si dipana tra le righe di questa tragedia che ha colpito l'intera comunità .

Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la mattina di ieri in un poliambulatorio lungo la Flaminia, a Falconara Marittima, nella provincia di Ancona. Una dottoressa, arrivata presto per l’apertura del centro medico, si è trovata davanti a una scena sconvolgente: il corpo senza vita di un uomo giaceva all’ingresso. Si trattava di un 61enne, impegnato nelle pulizie mattutine, trovato esanime sul pavimento. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso e l’arrivo immediato dei sanitari del 118, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Una vita dedicata al lavoro. In seguito, è stato identificato come Fabrizio Carletti, titolare di una ditta di pulizie che lavorava regolarmente presso quel poliambulatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Choc in ambulatorio, dottoressa entra e lo trova morto. La moglie colpita da malore per la notiziaÂ

In questa notizia si parla di: dottoressa - choc - ambulatorio - entra

Choc in ambulatorio, dottoressa entra e lo trova morto. La moglie colpita da malore per la notizia - Un mattino che si è trasformato in un incubo per la comunità di Falconara Marittima, quando una dottoressa entrando nel poliambulatorio ha scoperto un uomo senza vita e una donna colpita da malore.

La dottoressa apre il poliambulatorio e fa una scoperta choc: trovato morto Fabrizio Carletti; Malore improvviso, addio alla pediatra di 50 anni; Follia in ambulatorio, dottoressa aggredita e costretta a barricarsi in una stanza.

Armati in ambulatorio rapina choc a Milano - MSN - Benedetta Rossi vende a Mondadori: “Non siamo più all’altezza” Red Bull, dal caso Horner alla furia di ... Si legge su msn.com

Minaccia e aggredisce la dottoressa, caos in ambulatorio: paziente le lancia una sedia - Leggo.it - intervento dei colleghi del 118 hanno evitato il peggio e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso in stato di choc. Secondo leggo.it