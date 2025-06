Chivu | Sfida dura col River Plate ma l’Inter darà tutto Mastantuono è speciale

Alla vigilia della sfida cruciale contro il River Plate, l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura mondiale. Con determinazione e passione, Chivu ha condiviso le strategie e la voglia di conquistare il passaggio agli ottavi di finale, consapevole dell’importanza di questa partita. La tensione sale, ma anche la fiducia: adesso tutto è nelle mani della squadra, pronta a dare il massimo in questa sfida decisiva.

Alla vigilia della sfida decisiva contro il River Plate, in programma mercoledì 25 giugno alle 18:00 locali (le 3:00 del 26 giugno in Italia) al Lumen Field di Seattle, l’allenatore Chivu ha parlato in conferenza stampa per presentare l’ultima e decisiva gara del girone, che vedrà l’Inter giocarsi l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale per Club, dopo il pareggio con il Monterrey e la vittoria sull’Urawa Red Diamonds. PAROLE ALLA VIGILIA – Cristian Chivu ha presentato così la sfida contro il River Plate, sottolineando le difficoltà dell’impegno ma anche la fiducia nel gruppo. Il tecnico nerazzurro ha parlato di una partita complessa, al pari delle due già disputate: «Partita difficile come le altre due, non è mai semplice. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Sfida dura col River Plate, ma l’Inter darà tutto. Mastantuono è speciale»

