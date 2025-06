Chivu rispolvera l’Inter di Inzaghi | ma c’è una novità contro il River

Cristian Chivu si appresta a rispolverare l’Inter di Inzaghi, ma questa volta tenta una mossa a sorpresa contro il River Plate. Dopo la vittoria contro l’Urawa, il tecnico nerazzurro si prepara alla sfida più importante: il match decisivo che potrebbe portare i nostri in vetta al Mondiale per Club. La formazione nerazzurra si rivela ancora una volta in evoluzione, pronta a sorprendere e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

La formazione nerazzurra attesa dalla sfida decisiva al Mondiale per Club contro gli argentini: la probabile formazione di Chivu Cristian Chivu ha centrato la sua prima vittoria sulla panchina dell' Inter contro l' Urawa, ma non vuole certamente fermarsi in attesa del match di questa notte con il River Plate che deciderà le sorti dei nerazzurri al Mondiale per Club. Ai vicecampioni d'Europa basta un punto per centrare gli ottavi, mentre con un successo Lautaro e compagni staccherebbero il pass per il prossimo turno con il primato nel girone. Chivu intanto carica l'ambiente e cerca di scuotere lo spogliatoio, con l'obiettivo di lasciare definitivamente alle spalle le scorie del pesantissimo KO nelle finale di Champions con il PSG.

