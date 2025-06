Chivu netto | So cosa posso dare all’Inter! Vogliamo vincere

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si prepara con entusiasmo alla sfida contro il River Plate, condividendo le sue sensazioni e la determinazione di una squadra pronta a vincere. Con un atteggiamento mentalmente solido e la convinzione di essere la più forte, Chivu sottolinea come la passione e la voglia di fare bene siano la chiave per superare ogni ostacolo, alimentando la speranza di ottenere un risultato prestigioso. L’intera squadra è concentrata a dimostrare il proprio valore sul campo.

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha avuto modo di parlare della partita contro il River Plate anche su Sport Mediaset. Il suo intervento integrale. L’Inter è la più forte, che sensazioni ci sono per la partita con il River Plate? La stessa responsabilità che abbiamo da inizio torneo. Abbiamo la mentalità e la voglia di fare la partita come abbiamo fatto sempre dalla gara col Monterrey. Cambiato qualcosa a livello mentale con gli Urawa? Abbiamo passato più giorni insieme. Conoscerci, avere modo di stare insieme è sempre bello. Non è il massimo il ritiro a fine stagione, ma abbiamo la massima disponibilità e serietà per questo torneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu netto: «So cosa posso dare all’Inter! Vogliamo vincere»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - netto - cosa

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Chivu netto dopo Inter Urawa, poi manda un messaggio a Valentin Carboni #Inter #URAWA #MondialeperClub #interurawareddiamonds Vai su X

Sky Sport - Inter, attesa per la 1a di Chivu. Questa la probabile contro il Monterrey nel Mondiale per Club al netto di possibili cambi nelle ultime ore. Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Sebastiano Vai su Facebook

Chivu ha già cambiato l'Inter di Inzaghi: il debutto nel Mondiale per Club svela la drastica novità ; Che allenatore è Chivu? Cosa ci hanno detto 13 partite a Parma; Inter, subito 4 colpi per Chivu: scelto il nome del primo.

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: "A volte bisogna mangiare un po' di m..." - Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Scrive sport.sky.it

Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda. Dimenticare Monaco? Se ne parliamo ancora…” - Il tecnico nerazzurro senza filtri alla vigilia del match del Mondiale per Club: "Se parliamo ancora di Monaco è difficile superare questo momento" ... Segnala ilfattoquotidiano.it