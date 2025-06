Chivu Inter ha motivazione e mentalità River club storico

Nella notte italiana, Seattle ospita una sfida da brividi: l’Inter di Cristian Chivu si confronta con il River Plate, un vero e proprio duello tra giganti del calcio. La motivazione e la mentalità dei nerazzurri saranno le armi segrete per conquistare la qualificazione agli ottavi, un traguardo che rilancia ambizioni e orgoglio. Chi vincerà questa battaglia epica? La risposta arriverà tra poche ore, ma l’attesa è già alle stelle.

Nerazzurri in campo nella notte italiana a Seattle contro gli argentini: in palio gli ottavi SEATTLE (USA) - Nella notte italiana arriverà il verdetto. L'Inter di Cristian Chivu sfida a Seattle il River Plate in un match dal grande fascino per il blasone dei due club e che ha una posta in palio impo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chivu "Inter ha motivazione e mentalità, River club storico"

In questa notizia si parla di: chivu - inter - river - club

Monterrey-Inter, formazioni ufficiali per l’esordio di Chivu al Mondiale per Club! - Finalmente, l’attesa è finita: Cristian Chivu debutta sulla panchina dell’Inter, portando entusiasmo e nuove strategie in un match storico contro il Monterrey al Mondiale per Club 2025.

MONDIALE PER CLUB - Inter: Chivu ritrova Dumfries per il River, le ultime su Thuram e Frattesi https://ift.tt/5IVQzY8 Vai su X

, ì ì ? L’Inter di Chivu non va oltre il pari contro il Monterrey ed entrambe si piazzano dietro al River Plate in classifica, al termine della prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Capitan Lautaro risponde al gol del M Vai su Facebook

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: A volte bisogna mangiare un po' di m...; Mondiale per Club, Inter-River Plate: la probabile formazione di Chivu; Chivu Inter ha motivazione e mentalità, River club storico.

Mondiale per Club, Chivu verso Inter-River: "A volte bisogna mangiare un po' di m..." - Noi abbiamo una mentalità, siamo venuti qui con una mentalità che non cambia da partita in partita. Si legge su sport.sky.it

Cristian Chivu prova a far voltare pagina all’Inter dopo la finale di Champions League - Cristian Chivu è tornato a parlare in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone del Mondiale per club, contro il River Plate ... Lo riporta sportal.it