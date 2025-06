Chivu ha riportato il sorriso all’Inter | ecco come ha fatto tra reggaeton ed esercizi mirati

Cristian Chivu ha rivoluzionato l’atmosfera all’Inter, restituendo entusiasmo tra reggaeton e esercizi mirati. Dopo momenti difficili, il suo approccio innovativo ha riportato il sorriso ai tifosi nerazzurri, dimostrando che una svolta può nascere dalla passione e dalla determinazione. L’arrivo del nuovo allenatore segna un capitolo promettente: sarà capace di rilanciare i nerazzurri verso successi inattesi? Solo il tempo lo dirà, ma intanto...

Cristian Chivu ha riportato il sorriso dopo la clamorosa debacle in finale di Champions League. Repubblica ha spiegato i nuovi metodi di allenamento. L'arrivo di Cristian Chivu all' Inter ha portato con sé diversi dubbi ma anche una ventata d'aria fresca. Dopo quattro anni belli e intensi con Simone Inzaghi, cambiare la guida tecnica potrebbe non essere stata una brutta idea, anche se per qualsiasi tipo di conferma bisognerà aspettare il verdetto del campo. Il tecnico rumeno ha cambiato radicalmente i metodi di allenamento, come spiegato da La Repubblica. ALLENAMENTI TUTTI NUOVI – « Musica reggaeton, applausi ed esercizi che rafforzano il senso di gruppo.