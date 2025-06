Chivu durissimo in conferenza stampa | A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda Dimenticare Monaco? Se ne parliamo ancora…

Cristian Chivu dimostra di essere un allenatore diretto e senza mezzi termini, consapevole che nel calcio, come nella vita, i momenti di difficoltà richiedono coraggio e determinazione. Alla vigilia della sfida contro il River Plate, l’ultima del Mondiale per Club 2025, il suo messaggio è chiaro: per vincere bisogna affrontare le sfide con il giusto spirito. L’aspetto mentale più...

“I campioni sanno che devono rimboccarsi le maniche e a volte devono mangiare un po’ di m., non solo pestarla”. Cristian Chivu non usa giri di parole. Non l’ha fatto nella sua prima conferenza da allenatore dell’Inter e continua a non farlo adesso alla vigilia della sfida contro il River Plate, l’ultima della fase a gironi del Mondiale per Club 2025. Il neo tecnico nerazzurro sa che adesso – più di ogni altra volta – conta l’aspetto mentale più che quello fisico e tecnico. L’Inter è un malato in convalescenza, che ha bisogno di medicine (risultati e parole “dolci” di Chivu) per tirarsi fuori da un periodo tra i più complicati da superare negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chivu durissimo in conferenza stampa: “A volte bisogna mangiare un po’ di m*rda. Dimenticare Monaco? Se ne parliamo ancora…”

Una conferenza stampa fatta bene. Guardiamo avanti, non guardiamo il passato, solo così possiamo rinascere. Noi siamo con te, il popolo nerazzurro è con te! Avanti Cristian Chivu! ? Vai su Facebook

