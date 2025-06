Chivu | Dumfries si è ripreso dall’infortunio Thuram invece…

Cristian Chivu, ex difensore e attuale allenatore, ha condiviso le sue emozioni sulla vigilia di Inter-River Plate, rivelando aggiornamenti sui giocatori chiave come Thuram. La passione e la determinazione sono palpabili: per i nerazzurri, questa partita rappresenta molto più di una sfida, è un'opportunità di dimostrare il proprio valore in una competizione che si avvicina a un vero e proprio mondiale. Ma come vivranno questa sfida i protagonisti? Scopriamolo insieme.

Cristian Chivu ha raccontato la sua vigilia di Inter-River Plate. Su Dazn l’allenatore ha dato aggiornamenti sulle condizioni di qualche giocatore, tra cui Thuram. Come la sta vivendo la partita con il River Plate? Come tutte le altre. Questa è una competizione importante, un campionato del mondo. Abbiamo voglia di superare il turno, abbiamo pareggiato e vinto alle prime due cercando di essere sempre propositivi. Lo siamo stati, ma ci sono state cose negative. Abbiamo la stessa voglia di determinare e passare il turno con il River Plate. Oggi per chi è l’applauso dopo Carboni? Non si possono dire queste cose, erano tutti contenti perché Carboni dovrà pagare una cena. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Dumfries si è ripreso dall’infortunio. Thuram invece…»

