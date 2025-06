In un mondo dove la vittoria spesso si gioca sui dettagli, Chivu ha saputo trasmettere ai suoi giocatori un insegnamento di valore: l'importanza di coltivare umanità e sensibilità, anche nei momenti più intensi. Prima della sfida decisiva con il River Plate, il suo messaggio è stato chiaro: non dimenticare mai le piccole cose che rendono grande il cuore di un campione, perché sono proprio queste a fare la differenza. Continua a leggere.

Chivu alla vigilia della partita decisiva con il River Plate per il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club ha dato una lezione di vita ai suoi giocatori: "Abbiamo cercato di far leva su una cosa importantissima nel calcio e nella vita: trovare un po' di umanità, di gentilezza, di premurosità e apprezzare le cose che ti portano a dimenticare in fretta quello che a volte la vita ti regala".