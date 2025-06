Chivu a Mediaset | Nei momenti di difficoltà bisogna trovare qualche coccola Pio Esposito titolare? Felicissimo per lui

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua alla vigilia del match contro il River Plate nel Mondiale per Club. Intervistato da Sport Mediaset alla vigilia di Inter River Plate, la gara che chiuderà il gruppo E del Mondiale per Club, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato così. LE SENSAZIONI IN VISTA DEL MATCH DI DOMANI – « Le stesse responsabilità di quando è iniziato questo torneo. Li affrontiamo con la stessa voglia di essere determinanti e di fare la partita come abbiamo sempre fatto in questo torneo ». RAGAZZI PIU’ LIBERI DOPO LA VITTORIA SULL’URAWA? – « Abbiamo passato più giorni assieme, prima del Monterrey solo due giorni assieme. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Nei momenti di difficoltà bisogna trovare qualche coccola. Pio Esposito titolare? Felicissimo per lui»

