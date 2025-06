Chivu a Dazn | Discorso alla squadra prima dell’allenamento? Sono cose che non si possono dire Pio Esposito titolare? Lo trovo più maturo e cresciuto fisicamente

Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, si prepara con determinazione alla sfida contro il River Plate, discussa anche nel suo discorso motivazionale alla squadra prima dell’allenamento. Le sue parole, condivise in esclusiva con Dazn, rivelano una squadra in crescita e un tecnico pronto a guidarla verso il successo. La crescita di Pio Esposito, più maturo e fisicamente forte, è solo uno dei segnali positivi di questa nuova avventura nerazzurra.

Il nuovo allenatore dell' Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn in vista del match tra i nerazzurri e il River Plate valevole per l'ultima giornata del girone E del Mondiale del club. LE PAROLE DI CRISTIAN CHIVU – «Discorso alla squadra prima dell'allenamento? Sono cose che non si possono dire. C'erano tanti applausi per qualcuno che dovrà pagare una cena, sono cose di gruppo, a me fanno piacere, ci tengo molto al gruppo, sono cose che ti avvicinano, la carezza. I ragazzi sono persone, professionisti che danno il massimo per i compagni e per questa maglia.

