Chiusura notturna uscita Fino Mornasco sulla A9 | quattro notti di disagi per lavori alle barriere

Attenzione automobilisti: sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, quattro notti di disagi sono in arrivo a causa di lavori alle barriere di sicurezza. La chiusura dell’uscita di Fino Mornasco sarà in vigore dalle 22 alle 6, per garantire interventi fondamentali alla sicurezza stradale. Pianificate il vostro viaggio con anticipo e considerate percorsi alternativi, perché la vostra sicurezza è la priorità . Restate aggiornati per evitare inconvenienti e viaggiare in tutta tranquillità .

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza che comporteranno la chiusura notturna dell'uscita di Fino Mornasco in entrambe le direzioni, per quattro notti consecutive. Date e orari della chiusura Il provvedimento sarà in vigore dalle 22. 🔗 Leggi su Quicomo.it

