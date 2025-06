Chiusura notturna uscita Fino Mornasco sulla A9 | quattro notti di disagi per lavori alle barriere

Attenzione automobilisti: sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, quattro notti di lavori alle barriere di sicurezza causeranno la chiusura dell’uscita di Fino Mornasco in entrambe le direzioni, dalle 22 alle prime ore del mattino. Questa misura, necessaria per garantire la sicurezza di tutti, potrà causare disagi e deviazioni. Rimanete aggiornati e pianificate con anticipo i vostri spostamenti, perché la sicurezza è la priorità assoluta.

