Chiuso il ritiro Pre-Mondiale dell’Italscherma Paralimpica a Roma Garozzo | Gruppo eccezionale

Si è concluso il ritiro pre-Mondiale della scherma paralimpica italiana, un momento di grande coesione e preparazione presso il CPO “Giulio Onesti” di Roma. Un gruppo eccezionale, guidato da campioni come Garozzo e Bebe Vio Grandis, ha affinato le strategie in vista del prestigioso appuntamento di Iksan 2025. La determinazione degli atleti promette di portare l’Italia ancora una volta ai vertici mondiali, consolidando il ruolo di leader nel panorama paralimpico.

Roma – Si chiude, presso il CPO “Giulio Onesti” a Roma, il primo allenamento collegiale della Nazionale azzurra di scherma paralimpica in preparazione per il Campionato del Mondo di Iksan 2025. Il nutrito gruppo di atleti, con in testa i 13 convocati per la kermesse iridata in programma dal 2 al 7 settembre in Corea del Sud e dove per la prima volta sarà Capo delegazione Bebe Vio Grandis, hanno svolto un’intensa e proficua settimana di lavoro sotto la guida dei Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, supportati da staff e sparring. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

