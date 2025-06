Chiesa torna in Serie A Napoli a rischio beffa | lo scenario impensabile

Il Napoli torna in corsa per la Serie A, ma il rischio di una beffa aleggia all'orizzonte. Nel toto-nomi degli esterni offensivi, spunta anche Federico Chiesa, il talento del Liverpool prossimo a un ritorno in Italia… ma non con i partenopei. Dopo aver lasciato un segno indelebile in Serie A con Fiorentina e Juventus, il suo nome alimenta speranze e tensioni. Per questo, il Napoli aveva...

Nel toto-nomi riguardante gli esterni offensivi accostati al Napoli, è emerso anche il nome di Federico Chiesa: il giocatore del Liverpool con ogni probabilità tornerà in Serie A, ma non in maglia azzurra. Federico Chiesa nelle ultime stagioni ha lasciato un segno importante in Serie A: durante le sue stagioni con la maglia di Fiorentina e Juventus si è consacrato come uno dei migliori esterni del campionato. Per questo, il Napoli aveva pensato a lui per rinforzare le fasce offensive, vista anche la sua esperienza importante nella realtà italiana. La Roma piomba su Chiesa: concorrenza sbaragliata?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Chiesa torna in Serie A, Napoli a rischio beffa: lo scenario impensabile

Chiesa torna gratis in Serie A: già scelto il nuovo club - Federico Chiesa, dopo l'avventura con il Liverpool, è pronto a tornare gratis in Serie A. Acquistato per 12 milioni di euro dalla Juventus, l’attaccante italiano ha già scelto la sua nuova destinazione.

Federico #Chiesa è pronto a ridursi l'ingaggio (7,5 milioni di euro all'anno) per tornare in Serie A! L'esterno del #Liverpool ha dato la sua disponibilità ad andare al #Napoli, che ha già mostrato interesse. Fonte: Nicolò Schira Vai su Facebook

Chiesa ha dato disponibilità al Napoli anche per l’ingaggio (Pedullà) Schira: "È pronto a ridursi lo stipendio per tornare in Serie A, oggi guadagna 7,5 milioni di euro. Ha dato il suo ok al trasferimento al Napoli" Vai su X

Sky - Sfuma Sancho e Ndoye si complica, il Napoli può chiudere per Chiesa: la situazione; Chiesa dice sì al Napoli: pronto a ridursi l’ingaggio per tornare in Serie A; Chiesa torna in Serie A: Napoli e Milan si sfidano.

Chiesa torna in Serie A: affare sbloccato con la cessione – Sky - Il nome di Federico Chiesa è tra i principali rumors di calciomercato in Serie A che non riguardano solo il Napoli. calciomercato24.com scrive

La Roma torna alla carica per Chiesa: costo e concorrenza da battere - Federico Chiesa viene da una stagione deludente al Liverpool, dove, tra infortuni, concorrenza e poca fiducia da parte del tecnico Arne Slot, non è mai riuscito a imporsi collezionando appena 14 prese ... Come scrive msn.com