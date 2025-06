Chiedere a Bezos di pagare più tasse per sposarsi a Venezia è qualcosa di sadico

Immagina un mondo in cui pagare tasse diventa un atto sconcertante, quasi sadico, come chiedere a Jeff Bezos di contribuire con 249 euro per un matrimonio da sogno a Venezia. La mia routine fiscale, tra ritenute automatiche e versamenti scaglionati, trasforma ogni pagamento in una sfida, un sacrificio che si replica ogni mese. Ma cosa succede quando le tasse diventano più di un semplice obbligo? Scopriamolo insieme...

Pagare le tasse è la mia principale attività . In quanto dipendente statale, ho una ritenuta automatica mensile sullo stipendio, cui si aggiunge la tassazione calcolata sul cumulo dato dall’aggiunta di introiti extra, da versarsi in una rata a luglio, una ad agosto, una a settembre, una a ottobre, una a novembre e una a dicembre, quando verso anche l’acconto sui presunti guadagni dell’anno successivo – altro che stigmatizzare il gioco d’azzardo – dopo aver distribuito le varie mance sparse qua e là , dalla tassa sui rifiuti al bollo auto. Capirete che, con tutte queste spese, sono costretto a lavorare sempre di più, ottenendo il risultato di pagare ancora più tasse, oltre a ricavare un profondo senso di colpa dovuto alla sensazione che, se schiattassi e non potessi più versare un euro, a quanto pare l’Italia fallirebbe. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chiedere a Bezos di pagare più tasse per sposarsi a Venezia è qualcosa di sadico

A Venezia un gruppo di attivisti di Greenpeace ha srotolato uno striscione in Piazza San Marco per chiedere al miliardario Jeff Bezos, che celebrerà il suo matrimonio in città , di pagare più tasse. "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più t

A Venezia un gruppo di attivisti di Greenpeace ha srotolato uno striscione in Piazza San Marco per chiedere al miliardario Jeff Bezos, che celebrerà il suo matrimonio in città , di pagare più tasse. "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più t Vai su X

