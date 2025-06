Chichizola ai saluti pressing per Artistico

A confermare la bontà del progetto, gli ultimi movimenti di mercato e le strategie messe in atto testimoniano un percorso ambizioso e ben pianificato. La società Spezia si sta preparando a fare il salto di qualità, puntando su una struttura tecnica solida e un’organizzazione efficiente. Con queste fondamenta, il club si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi e riscatto in Serie A, alimentando grandi speranze tra tifosi e addetti ai lavori.

Grandi manovre in casa Spezia, con il ds Stefano Melissano e l'ad Andrea Gazzoli, impegnatissimi a creare una struttura tecnica e organizzativa virtuosa. Il tutto nell'ambito di una programmazione lanciata dal patron Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano che preveda il ritorno in Serie A nel medio periodo, passando dalla stabilizzazione per la prossima stagione e al grande rilancio nella successiva. A confermare la bontà del progetto in atto, la dirigenza aquilotta ha piazzato un grandissimo colpo per quanto riguarda la struttura sanitaria, arruolando il noto osteopata Riccardo Contigliani, che già ha lavorato per nove anni con lo Spezia con risultati ottimali.

