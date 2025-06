Chicco Costini Movimento Indipendenza | Il massacro di Gaza è ignorato dal mondo La realtà è che sopravvive solo chi sa difendersi

In un’epoca in cui i conflitti sembrano consumarsi nel silenzio e nell’indifferenza globale, Chicco Costini del Movimento Indipendenza denuncia con forza il dramma di Gaza, ignorato dal mondo. La realtà è chiara: solo chi sa difendersi sopravvive, mentre la tragica verità di un massacro dimenticato si nasconde dietro le apparenze. È giunto il momento di ascoltarla e agire.

Chicco Costini, esponente del Movimento Indipendenza, interviene con toni durissimi sulla situazione mediorientale e sull’indifferenza della comunità internazionale di fronte alla crisi palestinese. In un commento pubblico, Costini ha definito “archiviata” la recente guerra dei dodici giorni tra Israele e Iran, sottolineando come anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pur restio, abbia dovuto prendere atto della fine del conflitto. Costini allarga poi lo sguardo sullo scenario globale, lanciando un’allusione al conflitto in Ucraina: “L’impressione è che presto, molto presto, Trump spiegherà al comico ucraino che o accetta le condizioni di Putin, e chiude anche quel conflitto, o lasceranno ai russi l’intero paese”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it