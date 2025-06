Chiarimenti in merito all' assemblea cittadina di Saione

In un momento in cui la partecipazione cittadina è fondamentale per il benessere di Saione, riceviamo e condividiamo una lettera che chiarisce i motivi e gli obiettivi dell'assemblea del 23 giugno. Con trasparenza e rispetto per tutti, vogliamo offrire un quadro approfondito per favorire un dialogo costruttivo e condiviso. Ecco le parole dei cittadini coinvolti, per tutelare la loro voce e rafforzare il senso di comunità.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta in redazione "a nome dei cittadini che hanno partecipato alla riunione del 23 giugno nel sottochiesa di Saione, per chiarezza e a tutela di tutti i partecipanti". La lettera pubblica "A seguito di numerose segnalazione pervenuteci da cittadini che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

