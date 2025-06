Chiarimenti in merito all' assemblea cittadina avvenuta il 23 a Saione

L'assemblea cittadina del 23 giugno a Saione ha acceso un vivace dibattito tra i residenti, dimostrando quanto la partecipazione possa fare la differenza. Nata come iniziativa popolare e senza alcun intento politico, questa riunione ha rafforzato il senso di comunità e l’urgenza di ascoltare le esigenze di tutti. In un momento così importante, è fondamentale chiarire che l’obiettivo è sempre stato il benessere collettivo, promuovendo dialogo e condivisione.

Arezzo, 25 giugno 2025 –  «La nostra assemblea nasce come iniziativa popolare, nata dai cittadini e rimarra' assolutamente apolitica» A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci da cittadini che spontaneamente hanno partecipato in data 23 giugno all'assemblea pubblica tenutasi nel sottochiesa di Saione, sentiamo la necessità di sottolineare, nell'interesse e nella tutela di tutti i presenti che l'iniziativa è nata solo ed esclusivamente da un gruppo di residenti che spontaneamente hanno deciso di incontrarsi. Ringraziamo per la numerosa partecipazione della cittadinanza. Ci preme evidenziare che nessun partito o movimento politico è dietro a questa iniziativa né deve o dovrà essere in futuro coinvolto nell'organizzazione di questa iniziativa.

