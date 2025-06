Chiari scomparso il bagnino dopo la tragedia in piscina | ore di apprensione per Matteo Formenti

Ore di angoscia avvolgono Chiari, dopo la scomparsa del bagnino Matteo Formenti, coinvolto nella drammatica tragedia in piscina. La sua fuga aumenta il mistero su quanto accaduto quel fatidico venerdì, quando il piccolo Michael ha perso la vita. La comunità si stringe nel silenzio, sperando in una risposta. La vicenda si tinge di interrogativi ancora senza risposte, lasciando tutti in attesa di chiarimenti sulle sorti di Formenti e le responsabilità della terribile giornata.

Si infittisce il mistero attorno alla tragedia avvenuta venerdì scorso nella piscina “Tintarella di Luna”, dove il piccolo Michael Consolandi, 4 anni, ha perso la vita annegando durante una festa privata. A tre giorni dall’incidente, è scomparso Matteo Formenti, 37 anni, uno dei bagnini in servizio quel pomeriggio. L’uomo, residente a Chiari, non dà più notizie di sé da lunedì. La. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chiari, scomparso il bagnino dopo la tragedia in piscina: ore di apprensione per Matteo Formenti

In questa notizia si parla di: chiari - scomparso - tragedia - piscina

sommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita del bambino di 10 anni, di origine marocchina, scomparso questo pomeriggio al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il piccolo era alla spiaggia di Cavallina insieme alla famiglia, Vai su Facebook

È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto”; Scomparso un bagnino della piscina in cui è morto il bimbo di Rovato; Bambino di 4 anni annegato in piscina: il bagnino è scomparso nel nulla.

Bambino di 4 anni annegato in piscina, il bagnino è scomparso nel nulla: Matteo Formenti era in servizio il giorno della tragedia - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di ... Segnala msn.com

Matteo Formenti, il bagnino scomparso dopo la morte del bimbo in piscina: trovato un cadavere in un parco, potrebbe essere lui - Tre giorni dopo la morte del piccolo Michael, il bambino di quattro anni annegato nel parco acquatico «Tintarella di Luna» di Castrezzato (Brescia), è sparito uno dei bagnini ... ilmattino.it scrive