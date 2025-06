Chiaiano aggredisce infermiere con una mannaia e poi tenta una rapina in pizzeria | arrestato

Un episodio di violenza scuote Chiaiano: un uomo, senza apparente motivo, aggredisce un infermiere con una mannaia e tenta una rapina in una pizzeria. La scena, carica di tensione e paura, mette in evidenza la fragilità della sicurezza urbana. La comunità si stringe intorno alla speranza che episodi come questo possano essere arginati grazie a interventi efficaci e alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Paura a Chiaiano, dove un uomo, senza apparente motivo, ha prima aggredito un infermiere alla guida di un’ambulanza con un coltello da macellaio, per poi tentare di rapinare clienti e titolare di una pizzeria. Prima tenta di colpire con coltello da macellaio l’autista di un’ambulanza. Poi, con la stessa arma, tenta di rapinare i clienti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Chiaiano, aggredisce infermiere con una mannaia e poi tenta una rapina in pizzeria: arrestato

