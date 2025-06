Chi vincerà la Coppa Italia 2026? Protagonisti e ranking all time

Chi vincerà la Coppa Italia 2026? Tra protagonisti, sorprese e un ranking all-time ricco di storia, il calcio italiano si infiamma già con le quote di oggi. Il Bologna, forte del titolo difeso, il Napoli di Conte in ascesa e la Roma pronta a riscattarsi: sono solo alcuni dei nomi caldi in corsa. Con due grandi ritorni sulla panchina, Allegri e Sarri, il torneo promette emozioni da non perdere fino alla grande finale.

Tutti gli appassionati sono già con gli occhi incollati sulle quote calcio oggi di Coppa Italia, una delle competizioni più seguite durante la stagione calcistica. Tante le protagoniste, così come le sorprese, con il Bologna a difendere il titolo, il Napoli di Conte che migliora il suo assetto tattico e la Roma che vuole seguire la scia positiva di questo 2025. Diversi anche i protagonisti con due grandi ritorni: Allegri e Sarri, tecnici preziosi per il calcio italiano. Allegri e il suo patto col Diavolo Nel 2011 vinse il suo primo scudetto in Serie A, preludio di una grandissima carriera che lo avrebbe condotto per due volte anche in finale di Champions. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Chi vincerà la Coppa Italia 2026? Protagonisti e ranking all time

In questa notizia si parla di: coppa - italia - protagonisti - vincerà

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Tutte le notizie dal Giro d'Italia 2025 Dalla redazione di Cicloweb Marco Grassi e Paolo Armentini Coordina Marco Francia ? Nuovo allo streaming o... Vai su Facebook

Il Bologna vince la finale di Coppa Italia contro il Milan: Cremonini e Morandi protagonisti della festa; -Lazio in Coppa Italia: precedenti e protagonisti; La Coppa Italia della Virtus è già finita: l'Olimpia Milano vince e va in semifinale.