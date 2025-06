Chi sono i nuovi poliziotti appena arrivati alla questura di Monza

La questura di Monza si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza e vicinanza alla comunità. Da ieri, sette talentuosi poliziotti si sono uniti alla squadra, pronti a garantire ordine e tutela. Accolti dal questore Filippo Ferri, questi professionisti qualificati rafforzeranno l’efficacia delle operazioni in provincia, portando un'energia fresca e rinnovata. Scopriamo insieme come questa novità contribuirà a rendere Monza ancora più sicura e accogliente...

La questura di Monza si ingrandisce. Da ieri, martedì 24 giugno, sono in servizio sette nuovi poliziotti. Ad accoglierli e a dare il benvenuto il questore di Monza, Filippo Ferri. I nuovi poliziotti sono agenti e assistenti e andranno a potenziare l’organico in servizio presso la provincia in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

