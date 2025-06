Chi sono i monzesi e i brianzoli che fino alla fine dell' anno viaggeranno gratis sui mezzi pubblici

Chi sono i monzesi e i brianzoli che fino alla fine dell’anno potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici? Si tratta di appartenenti alle forze dell’ordine, polizia locale e forze armate, che beneficeranno di questa misura grazie alla decisione della giunta regionale di prorogare l’accordo fino al 2025. Un gesto di riconoscenza e supporto a chi lavora instancabilmente per la sicurezza della comunità, una novità che rende più accessibile il trasporto pubblico a queste categorie.

C’è chi fino alla fine dell’anno viaggerà gratis sui mezzi pubblici. A Monza e in Brianza comprese. Si tratta degli appartenenti alle forze dell’ordine, alla polizia locale e alle forze armate. Lo ha deciso la giunta regionale che ha prorogato l’accordo, già in essere, per tutto il 2025 e che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: fine - anno - gratis - mezzi

Associazione Memoria Rossoblù. La stagione si è chiusa con i premi di fine anno - Arezzo, 12 maggio 2025 – Venerdì scorso, l'Auditorium Comunale di Montevarchi ha accolto la quinta edizione del Premio Memoria Rossoblù 2024/2025, un evento di grande richiamo per soci, appassionati e tifosi montevarchini.

Con i sette nuovi veicoli elettrici presentati di fronte alla Cattedrale di San Giusto sale a quota venti la flotta green degli autobus di Trieste Trasporti. Altri venti mezzi sono già stati acquistati e verranno consegnati entro la fine dell’anno. Prosegue così l’ammode Vai su Facebook

Capodanno a Palermo senza auto, il piano per salvare il divertimento: autobus e tram fino alle 3 di notte; Mezzi pubblici gratis? A Ginevra è un successo; Finale Coppa Italia: metro e bus gratis per i tifosi di Milan e Bologna. E sconti per i treni.

Incentivi per i mezzi pubblici: sì al bonus per chi è a basso reddito, una buona notizia prima di fine anno - Blitz Quotidiano - Il bonus riguarda i mezzi pubblici, vediamo chi e come può ottenerlo. Riporta blitzquotidiano.it

Studenti gratis sui mezzi del trasporto pubblico, abbonamenti da fine agosto - Studenti gratis sui mezzi del trasporto pubblico, abbonamenti da fine agosto La Regione ha approvato la delibera per le tessere gratuite per l'anno scolastico e accademico 2023/2024. Come scrive rainews.it