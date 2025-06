Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 25 giugno 2025 su Rai 3

Stasera, alle 21:20 su Rai 3, torna "Chi l’ha visto?" con una puntata ricca di emozioni e scoperte. Federica Sciarelli guida gli spettatori attraverso storie di mistero e speranza, tra cui il dramma della madre di Anastasia, una giovane scomparsa e tragicamente trovata morta a Villa Pamphili. Non perdere questa occasione per approfondire un caso che tocca il cuore di tutti. La verità potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

. Questa sera – mercoledì 25 giugno 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La mamma di Anastasia, la giovane trovata morta a Villa Pamphili a pochi metri dal corpo della sua bambina, racconta chi era la figlia: “Non era una hacker, aveva preso la laurea nei trasporti, poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest’uomo americano”. E sull’uomo accusato di omicidio spiega: “Lui non le permetteva di comunicare, le ha fatto perdere i contatti con tutti, con la famiglia, con le sue amiche”. 🔗 Leggi su Tpi.it