Chi l’ha visto e quella volta che Kaufmann fu fermato con Andromeda e lasciato andare Barcollava un poliziotto mi chiese se ero una stalker

Un episodio che lascia senza fiato, sollevando interrogativi sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla tutela dei cittadini. Il questore di Roma, Roberto Masucci, si confronta apertamente con le criticità emerse, sottolineando la delicatezza e la complessità di situazioni come quella di Kaufmann e Andromeda. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla sicurezza e sulla responsabilità delle autorità? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo...

«Questa non è una modalità di difesa della polizia e degli agenti che hanno fatto una scelta operativa che merita delle critiche. Io sono padre di tre figlie, lei (Andromeda ndr) poteva esser mia figlia». Con queste parole il questore di Roma, Roberto Masucci, interviene a Chi l’ha visto in merito alla mancanza di intervento (con fermo eventuale) di Francis Kaufmann, nei giorni precedenti all’omicidio di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda. L’americano è stato fermato più volte, anche da solo, con la bimba in braccio, senza poi nessun intervento effettivo. « Un disastro sistemico », spiega Masucci, su cui «una riflessione va fatta». 🔗 Leggi su Open.online