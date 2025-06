Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 25 giugno 2025

Stasera su Rai3, "Chi l’ha visto" torna con nuove storie di cronaca, casi irrisolti e appelli emozionanti. Federica Sciarelli, volto affidabile e appassionato, guida gli spettatori attraverso le trame di misteri recenti e ricordi dolorosi del passato. La puntata di questa sera promette rivelazioni sorprendenti e momenti di grande coinvolgimento. Scopriamo insieme i temi caldi che terranno banco questa sera, in un appuntamento imperdibile per chi ama la verità e la giustizia.

“Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 25 giugno 2025. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 25 giugno 2025. Stasera, mercoledì 25 giugno 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. 🔗 Leggi su Superguidatv.it