Chi ha fatto le riprese a cosa pensava?

Il Siulp, in una nota firmata dal segretario Herrol Benedetti, si complimenta con i due giovani colleghi, protagonisti "di una nottata di ordinaria follia" e intende ancora una volta porre l’attenzione "alla ormai cronica carenza del personale della Polizia di Stato situazione comune e contingente ad altri territori del Paese, dove l’incidere dei pensionati e anni di mancato turn over hanno prodotto questo effetto". Una delle due volante, perchĂ© l’altro equipaggio giĂ era impegnato in un altro intervento, in servizio l’altra notte nell’ampio territorio dei lidi ravennati "è intervenuta per fermare un giovane sospettato di essere l’autore di alcuni reati predatori commessi in danno ad autovetture in sosta a Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it