Chi era Lea?Massari l’antidiva del cinema italiano stella per Antonioni Malle e Risi

Lea Massari, l’“antidiva” del cinema italiano e musa di grandi registi come Antonioni, Malle e Risi, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Attrice raffinata e versatile, la sua eleganza e il talento hanno attraversato decenni, conquistando il cuore di generazioni di appassionati. Nota per il suo stile inconfondibile e la sua presenza magnetica, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il cinema italiano e internazionale. La sua eredità continuerà a ispirare artisti e appassionati.

Anna Maria Massetani, nota professionalmente come Lea Massari, è stata un’attrice e cantante italiana. Si è spenta nelle scorse ore all’età di 91 anni. Nata a Roma il 30 giugno del 1933, nel quartiere di Monteverde Vecchio, trascorse l’infanzia tra Italia, Spagna, Francia e Svizzera al seguito del padre ingegnere. Tornata a Roma studiò Architettura e per mantenersi agli studi, iniziò a lavorare come indossatrice e collaboratrice per il noto scenografo e costumista Piero Gherardi, che l’avvicinò al mondo del cinema. Scelse il suo nome d’arte in onore del fidanzato Leo, morto prima delle nozze in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi era Lea?Massari l’antidiva del cinema italiano, stella per Antonioni, Malle e Risi

In questa notizia si parla di: cinema - lea?massari - antidiva - italiano

Morta a 91 anni Lea Massari, l’antidiva del cinema italiano - Con la scomparsa di Lea Massari, l'antidiva del cinema italiano, il mondo della cultura piange una delle sue figure più luminose.

Marilyn Monroe, 99 anni fa la nascita dell’icona eterna Il 1° giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jeane Mortenson, passata alla storia come Marilyn Monroe. Attrice, cantante e simbolo di un'epoca, Marilyn resta una delle figure più iconiche del cinema Vai su Facebook

Morta Lea Massari, antidiva del cinema italiano; Morta a 91 anni Lea Massari, l’antidiva del cinema italiano; Addio all’antidiva del cinema italiano Lea Massari.

Morta Lea Massari, antidiva del cinema italiano - L’attrice, che aveva lavorato con grandi registi come Michelangelo Antonioni, Sergio Leone, Mario Monicelli e Dino Risi, si è spenta lunedì 23 giugno nella sua casa di Roma all’età di 91 anni. Secondo tg24.sky.it

Lea Massari, morta a 91 anni l'antidiva ribelle del cinema italiano lanciata da Antonioni e Monicelli - Un funerale semplice, per una manciata di persone, in forma strettamente privata, nella cattedrale di Sutri (Viterbo). Lo riporta ilgazzettino.it