Chi è Zohran Mamdani il nuovo volto della sinistra statunitense che ha vinto a sorpresa le primarie democratiche a New York

Zohran Mamdani, il giovane socialista di 33 anni, si impone come il nuovo volto della sinistra statunitense con una vittoria a sorpresa alle primarie di New York. Un outsider che ha sconfitto un ex governatore, dimostrando come la passione e il cambiamento possano ancora fare la differenza nella politica americana. La sua vittoria segna un capitolo inatteso e promettente nel panorama politico locale e nazionale. Ma quali saranno le sue prime mosse?

Il socialista Zohran Mamdani ha vinto a sorpresa le primarie per scegliere il candidato a sindaco di New York. Mamdani, che fino a un anno fa era praticamente uno sconosciuto, ha battuto Andrew Cuomo, ex governatore dello Stato di New York e grande favorito della vigilia, con il 43,5% delle preferenze a fronte del 36,4 per cento ottenuto da Cuomo. Iscritto sia al Partito Socialista Democratico che al Partito Democratico, Zohran Mamdani ha 33 anni ed è ugandese di origine indiana. Deputato dell’assemblea dello stato di New York, l’aspirante sindaco della Grande Mela, che ha la cittadinanza statunitense dal 2018, si definisce un “musulmano progressista”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi è Zohran Mamdani, il nuovo volto della sinistra statunitense che ha vinto a sorpresa le primarie democratiche a New York

Translate postIl 33enne (!) Zohran Mamdani, socialista, è in testa alle primarie democratiche per diventare sindaco di New York. A sorpresa l'ex governatore Andrew Cuomo è dietro. Ma lo spoglio potrà essere lungo. #NewYorkCity @RSIInfo_ https://nytimes.c Vai su X

