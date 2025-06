Chi è Zohran Mamdani ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York

In un risultato che ha sorpreso molti, Zohran Mamdani, giovane politico musulmano e socialista, ha battuto l'ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche di New York. Con oltre il 40% dei voti, Mamdani incarna la speranza e il cambiamento per una città in fermento, portando avanti promesse ambiziose e una nuova visione politica. La vittoria di Mamdani segna un capitolo storico nella politica newyorchese, aprendo le porte a un futuro più inclusivo e progressista.

New York, 25 giu. (askanews) - "Stasera abbiamo fatto la storia" dice Zohran Mamdani. Musulmano, socialista, trionfa a sorpresa battendo l'ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il sindaco di New York, le più combattute e simboliche degli ultimi anni. Il 33enne di origini ugandesi prende più del 40% dei voti mette una forte opzione alle elezioni di novembre. Mamdani è espressione della sinistra del partito: promette per esempio di tassare i ricchi per finanziare i servizi pubblici, ha fatto campagna sui social media, è spalleggiato da personalità come la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e il senatore Bernie Sanders. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Zohran Mamdani, ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York

In questa notizia si parla di: mamdani - newyork - zohran - cuomo

Translate post #USA – Il socialista dem e filo-palestinese Zohran #Mamdani, se verrà eletto, sarebbe il primo sindaco musulmano (sciita) e indiano americano della città di #NewYork. L'ex governatore Andrew #Cuomo è stato sostenuto dall'ala centrista e fi Vai su X

In a statement, Vermont senator Bernie Sanders said, ‘We need the kind of visionary leadership that Zohran is providing in this campaign.’ Vai su Facebook

Zohran Mamdani è in largo vantaggio alle primarie di New York; New York, clamoroso alle primarie dem per il sindaco: Zohran Mamdani 33enne di sinistra batte Cuomo; Zohran Mamdani batte Cuomo e vince le primarie dem per la carica di sindaco di New York.

Chi è Zohran Mamdani, ha battuto Cuomo alle primarie dem per New York - Musulmano, socialista, trionfa a sorpresa battendo l’ex governatore Andrew Cuomo alle primarie democratiche per il ... Lo riporta askanews.it

Primarie democratiche sindaco di New York: l'outsider progressista Mamdani batte Cuomo - Il socialista democratico di 33 anni si impone sull’ex governatore, in una sfida che ridefinisce gli equilibri del Partito Democratico. Riporta msn.com